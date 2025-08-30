Grizzly Honey मूल्य (GHNY)
-0.00%
-2.18%
-11.62%
-11.62%
Grizzly Honey (GHNY) रियल-टाइम प्राइस $0.02659839 है. पिछले 24 घंटों में, GHNY ने $ 0.026545 के कम और $ 0.02722192 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GHNY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 91.71 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01863912 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GHNY में -0.00%, 24 घंटों में -2.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Grizzly Honey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GHNY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.48M है, कुल आपूर्ति 1479704.601155371 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.34K है.
आज के दिन के दौरान, Grizzly Honey का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00059361638518876 था.
पिछले 30 दिनों में, Grizzly Honey का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000906074 था.
पिछले 60 दिनों में, Grizzly Honey का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0042932647 था.
पिछले 90 दिनों में, Grizzly Honey का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003625366055593237 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00059361638518876
|-2.18%
|30 दिन
|$ -0.0000906074
|-0.34%
|60 दिन
|$ +0.0042932647
|+16.14%
|90 दिन
|$ +0.003625366055593237
|+15.78%
Grizzly.fi is a Liquidity Aggregator on the Binance Smart Chain. It launched on the 8th of August 2022. Its goal is to make DeFi accessible for everyone and to generate a predictable income on its users crypto assets. The Grizzly Honey token does not have a maximum supply and is minted only when users are using Grizzly.fi. This way it ensures to have a sustainable inflation while making sure to be able to always reward its users. Grizzly.fi aims to be the hub of Liquidity Mining and continually adds new strategies to generate yields. On Grizzly.fi, users don't have to compound manually because Grizzly.fi comes with an auto-compounding feature. The smart contracts have been audited by four different companies for its initial release. The Grizzly Honey Token is the revenue sharing token of Grizzly.fi. Every time the smart contracts auto-compounds for its users, 50% of the auto-compounded amount gets distributed amongst GHNY stakers. The 50%, which were not auto-compounded, get compensated by GHNY tokens. For long-term believers in the project there is the Grizzly Farming Strategy. In the Grizzly Strategy all of the rewards are used to buy-back GHNY tokens, which are then automatically staked.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.