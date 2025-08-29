GRIX की अधिक जानकारी

Grix लोगो

Grix मूल्य (GRIX)

गैर-सूचीबद्ध

1 GRIX से USD लाइव प्राइस:

$0.03653684
$0.03653684$0.03653684
-2.90%1D
USD
Grix (GRIX) मूल्य का लाइव चार्ट
Grix (GRIX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03595953
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03796026
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03595953
$ 0.03796026
$ 0.04020081
$ 0.0162722
--

-2.92%

-2.47%

-2.47%

Grix (GRIX) रियल-टाइम प्राइस $0.03653684 है. पिछले 24 घंटों में, GRIX ने $ 0.03595953 के कम और $ 0.03796026 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRIX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04020081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0162722 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRIX में --, 24 घंटों में -2.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Grix (GRIX) मार्केट की जानकारी

$ 3.96M
--
$ 36.54M
108.25M
1,000,000,000.0
Grix का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 108.25M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.54M है.

Grix (GRIX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Grix का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00110132846096929 था.
पिछले 30 दिनों में, Grix का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021484465 था.
पिछले 60 दिनों में, Grix का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0116014587 था.
पिछले 90 दिनों में, Grix का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00110132846096929-2.92%
30 दिन$ +0.0021484465+5.88%
60 दिन$ +0.0116014587+31.75%
90 दिन$ 0--

Grix (GRIX) क्या है

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

Grix प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Grix (GRIX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Grix (GRIX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Grix के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Grix प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GRIX लोकल करेंसी में

Grix (GRIX) टोकन का अर्थशास्त्र

Grix (GRIX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRIX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Grix (GRIX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Grix (GRIX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GRIX प्राइस 0.03653684 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GRIX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GRIX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03653684 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Grix का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GRIX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.96M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GRIX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GRIX की मार्केट में उपलब्ध राशि 108.25M USD है.
GRIX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GRIX ने 0.04020081 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GRIX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GRIX ने 0.0162722 USD की ATL प्राइस देखी.
GRIX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GRIX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GRIX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GRIX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GRIX का प्राइस का अनुमान देखें.
Grix (GRIX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

