Griffain New Hedge Fund मूल्य (CITADAIL)
-0.35%
-2.43%
-15.32%
-15.32%
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CITADAIL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CITADAIL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04870041 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CITADAIL में -0.35%, 24 घंटों में -2.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Griffain New Hedge Fund का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 777.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CITADAIL की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 777.57K है.
आज के दिन के दौरान, Griffain New Hedge Fund का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Griffain New Hedge Fund का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Griffain New Hedge Fund का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Griffain New Hedge Fund का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.43%
|30 दिन
|$ 0
|-34.60%
|60 दिन
|$ 0
|-25.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.
Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CITADAIL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
