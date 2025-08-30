Green RWA मूल्य (GREEN)
Green RWA (GREEN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GREEN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GREEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0020812 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GREEN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Green RWA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GREEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999999983.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.81K है.
आज के दिन के दौरान, Green RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Green RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Green RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Green RWA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-49.84%
|60 दिन
|$ 0
|-98.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
GREEN ($GREEN) combines advanced AI with blockchain technology to revolutionize real estate investment for global retail and institutional investors. Founded in 2024, GREEN is revolutionizing real estate investment by leveraging cutting-edge technology to democratize access to premium global properties. Our platform combines AI-driven analytics, blockchain transparency, and innovative financial models to create unparalleled investment opportunities. Our Platform The GREEN ecosystem integrates several advanced technologies to create a comprehensive investment platform that outperforms traditional real estate instruments. AI-Powered Analysis Our proprietary AI can analyze thousands of properties in real-time to identify the highest potential investments across global markets. Fractional Ownership Tokenization allows investors to own portions of premium properties through our blockchain platform. Decentralized Governance GREEN DAO enables token holders to participate in key investment decisions and platform development. Liquidity Solutions Our innovative token model provides liquidity typically unavailable in traditional real estate investments, with no minimum investment barriers.
