Grape (GRP) रियल-टाइम प्राइस $0.746007 है. पिछले 24 घंटों में, GRP ने $ 0.703218 के कम और $ 0.855148 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 853.84 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.109301 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRP में -0.00%, 24 घंटों में +6.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +28.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Grape का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.32M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRP की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.45M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.46M है.
आज के दिन के दौरान, Grape का USD में मूल्य बदलाव $ +0.04266681 था.
पिछले 30 दिनों में, Grape का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5769785243 था.
पिछले 60 दिनों में, Grape का USD में मूल्य बदलाव $ +0.6310620922 था.
पिछले 90 दिनों में, Grape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.04266681
|+6.07%
|30 दिन
|$ +0.5769785243
|+77.34%
|60 दिन
|$ +0.6310620922
|+84.59%
|90 दिन
|$ 0
|--
GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.
