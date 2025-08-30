GRAIN की अधिक जानकारी

GRAIN प्राइस की जानकारी

GRAIN आधिकारिक वेबसाइट

GRAIN टोकन का अर्थशास्त्र

GRAIN प्राइस का पूर्वानुमान

Granary लोगो

Granary मूल्य (GRAIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 GRAIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00107979
$0.00107979$0.00107979
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Granary (GRAIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:04:02 (UTC+8)

Granary (GRAIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.06669
$ 0.06669$ 0.06669

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+15.44%

+15.44%

Granary (GRAIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00107979 है. पिछले 24 घंटों में, GRAIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRAIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.06669 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRAIN में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +15.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Granary (GRAIN) मार्केट की जानकारी

$ 259.51K
$ 259.51K$ 259.51K

--
----

$ 259.51K
$ 259.51K$ 259.51K

240.33M
240.33M 240.33M

240,332,367.368823
240,332,367.368823 240,332,367.368823

Granary का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 259.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 240.33M है, कुल आपूर्ति 240332367.368823 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 259.51K है.

Granary (GRAIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Granary का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Granary का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002354159 था.
पिछले 60 दिनों में, Granary का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007872512 था.
पिछले 90 दिनों में, Granary का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0002354159+21.80%
60 दिन$ +0.0007872512+72.91%
90 दिन$ 0--

Granary (GRAIN) क्या है

The Granary is a lending market built for the everyday user. Granary offers the most competitive lending and borrow rate in the crypto industry. With a heavy focus on security and risk research, users can supply and borrow assets knowing that the team is continuously working to make Granary the most secure lending market possible. Granary.finance has been in operation for over a year. The Granary team is working on an audit from a top tier audit firm for Granary v2. The GRAIN token can be used to govern the Granary protocol.

Granary (GRAIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Granary प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Granary (GRAIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Granary (GRAIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Granary के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Granary प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GRAIN लोकल करेंसी में

Granary (GRAIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Granary (GRAIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRAIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Granary (GRAIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Granary (GRAIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GRAIN प्राइस 0.00107979 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GRAIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GRAIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00107979 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Granary का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GRAIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 259.51K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GRAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GRAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 240.33M USD है.
GRAIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GRAIN ने 0.06669 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GRAIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GRAIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GRAIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GRAIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GRAIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GRAIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GRAIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:04:02 (UTC+8)

