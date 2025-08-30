GRAI की अधिक जानकारी

Grai लोगो

Grai मूल्य (GRAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 GRAI से USD लाइव प्राइस:

$1.005
$1.005
+0.50%1D
mexc
USD
Grai (GRAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:03:55 (UTC+8)

Grai (GRAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.995052
$ 0.995052
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.008
$ 1.008
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.995052
$ 0.995052

$ 1.008
$ 1.008

$ 1.74
$ 1.74

$ 0.680901
$ 0.680901

+0.49%

+0.56%

-2.91%

-2.91%

Grai (GRAI) रियल-टाइम प्राइस $1.005 है. पिछले 24 घंटों में, GRAI ने $ 0.995052 के कम और $ 1.008 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GRAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.74 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.680901 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GRAI में +0.49%, 24 घंटों में +0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Grai (GRAI) मार्केट की जानकारी

$ 248.08K
$ 248.08K

--
--

$ 248.08K
$ 248.08K

246.75K
246.75K

246,746.8903135898
246,746.8903135898

Grai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 248.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GRAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 246.75K है, कुल आपूर्ति 246746.8903135898 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 248.08K है.

Grai (GRAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Grai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00561809 था.
पिछले 30 दिनों में, Grai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0143576310 था.
पिछले 60 दिनों में, Grai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0254449920 था.
पिछले 90 दिनों में, Grai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0025252873542968 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00561809+0.56%
30 दिन$ -0.0143576310-1.42%
60 दिन$ +0.0254449920+2.53%
90 दिन$ -0.0025252873542968-0.25%

Grai (GRAI) क्या है

Gravita Protocol is an ETH-centric Borrowing Protocol for LSTs and Yield-Generating assets. GRAI is the debt token of the platform. Our motto is: fuelling decentralization. You cannot resist the pull of Gravita!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Grai प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Grai (GRAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Grai (GRAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Grai के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Grai प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

Grai (GRAI) टोकन का अर्थशास्त्र

Grai (GRAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GRAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Grai (GRAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Grai (GRAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GRAI प्राइस 1.005 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GRAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GRAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.005 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Grai का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GRAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 248.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GRAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GRAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 246.75K USD है.
GRAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GRAI ने 1.74 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GRAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GRAI ने 0.680901 USD की ATL प्राइस देखी.
GRAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GRAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GRAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GRAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GRAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:03:55 (UTC+8)

