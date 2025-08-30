Gourmet Galaxy (GUM) क्या है

🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.

Gourmet Galaxy प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gourmet Galaxy (GUM) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gourmet Galaxy (GUM) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gourmet Galaxy के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gourmet Galaxy प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GUM लोकल करेंसी में

कनवर्टर आज़माएँ

Gourmet Galaxy (GUM) टोकन का अर्थशास्त्र

Gourmet Galaxy (GUM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GUM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gourmet Galaxy (GUM) के बारे में अन्य प्रश्न आज Gourmet Galaxy (GUM) का मूल्य कितना है? USD में लाइव GUM प्राइस 0.01000699 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. GUM से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.01000699 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए GUM से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Gourmet Galaxy का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? GUM के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.21K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. GUM की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? GUM की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.32M USD है. GUM की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? GUM ने 3.82 USD की ATH प्राइस हासिल की. GUM का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? GUM ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. GUM का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? GUM के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या GUM इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GUM इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GUM का प्राइस का अनुमान देखें.

