Gourmet Galaxy (GUM) रियल-टाइम प्राइस $0.01000699 है. पिछले 24 घंटों में, GUM ने $ 0.00249924 के कम और $ 0.01012101 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GUM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.82 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GUM में +0.08%, 24 घंटों में -0.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gourmet Galaxy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GUM की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.32M है, कुल आपूर्ति 20000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 199.94K है.
आज के दिन के दौरान, Gourmet Galaxy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gourmet Galaxy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0013060973 था.
पिछले 60 दिनों में, Gourmet Galaxy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0022487177 था.
पिछले 90 दिनों में, Gourmet Galaxy का USD में मूल्य बदलाव $ +0.001636640187721642 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.97%
|30 दिन
|$ +0.0013060973
|+13.05%
|60 दिन
|$ +0.0022487177
|+22.47%
|90 दिन
|$ +0.001636640187721642
|+19.55%
🤩 Excited to announce our second FalconPool Project: Gourmet Galaxy (GUM) 😱 Introducing Gourmet Galaxy Don’t let the name fool you, Gourmet Galaxy isn't just food, it's a whole DeFi Ecosystem inside an NFT Gaming Experience. Gourmet Galaxy helps you to easily approach DeFi while enjoying a gaming experience. The best of all, the whole ecosystem revolves around $GUM tokens! With Gourmet Galaxy you can: 🔁 Swap: Trade with AMM using GUM Swap. ⏹ Liquidity Staking: Farm GUM using digital assets and earn an incredible APY! 🔂 Trading: Trade on a decentralized Trading Platform in a gamified experience. 🛄 Collect NFT's: Collect rare and Unique NFTs and exchange them for big money. ❇️ GUM Token GUM is a vital part of Gourmet Galaxy, with a mechanism that is designed to give it value intrinsically tied to the Gourmet Galaxy Platform. GUM use cases include: 1️⃣ Governance: Including Staking, System Votes. 2️⃣ Content creation: Create your own special planets for sale. 3️⃣ Play Mini games related to Trading/Prediction Market. 4️⃣ Buy/sell items. 5️⃣ Revenue Sharing.
Gourmet Galaxy (GUM) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GUM टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
