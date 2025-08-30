GORF मूल्य (GORF)
+0.25%
-17.45%
-38.22%
-38.22%
GORF (GORF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GORF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GORF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00162793 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GORF में +0.25%, 24 घंटों में -17.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GORF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GORF की मार्केट में उपलब्ध राशि 900.00M है, कुल आपूर्ति 900000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.12K है.
आज के दिन के दौरान, GORF का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GORF का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GORF का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GORF का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-17.45%
|30 दिन
|$ 0
|+7.67%
|60 दिन
|$ 0
|-96.75%
|90 दिन
|$ 0
|--
GORF – The First Frog on Abstract GORF (/ɡɔːrf/) isn’t just a name—it’s a verb, a brand, a battle cry. As the first frog to land on Abstract, GORF carries a unique energy into the crypto space: bold, irreverent, and completely unfiltered. With a four-letter word that means to grow, to obsess, to reflect, to fight, GORF embodies a lifestyle of relentless forward motion. No limits. No permission. Just progress. In a digital landscape where memes have become movements, GORF is carving out its own lane. Ethereum has PEPE. Solana has FWOG. Abstract now has GORF—an unstoppable cultural force designed for those who refuse to be boxed in. Every time you GORF, you build. You push through. You transform resistance into momentum. GORF’s mission goes far beyond just being another token. It’s here to etch itself into internet lore, crashing through the gates of the Urban Dictionary, the Oxford Dictionary, and the cultural zeitgeist itself. With a foundation built on disruptive marketing and viral memetics, GORF is engineered for mass recognition and digital dominance. At its core, GORF is a rebellion disguised as a frog. It turns language into identity, and identity into action. Through every meme, every mention, every moment shared in the community, GORF expands its reach. This is not just a coinit’s a mindset that says: leap louder, leap further, leap different. GORF isn’t here to blend in. It’s here to GORF.
