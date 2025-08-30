GoosepumpsAI मूल्य (GOOSEPUMPS)
+0.21%
-5.68%
-4.94%
-4.94%
GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GOOSEPUMPS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOOSEPUMPS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOOSEPUMPS में +0.21%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.94% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GoosepumpsAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOOSEPUMPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.88M है, कुल आपूर्ति 998878669.290831 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.90K है.
आज के दिन के दौरान, GoosepumpsAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GoosepumpsAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GoosepumpsAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GoosepumpsAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.68%
|30 दिन
|$ 0
|+12.58%
|60 दिन
|$ 0
|+14.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology. Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.
