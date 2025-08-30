Goose Finance मूल्य (EGG)
Goose Finance (EGG) रियल-टाइम प्राइस $0.00782059 है. पिछले 24 घंटों में, EGG ने $ 0.0078052 के कम और $ 0.00838765 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 172.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EGG में -0.76%, 24 घंटों में -1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Goose Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 315.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.33M है, कुल आपूर्ति 40655049.91007858 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 317.95K है.
आज के दिन के दौरान, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004172972 था.
पिछले 60 दिनों में, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001567997 था.
पिछले 90 दिनों में, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000983953890536561 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.11%
|30 दिन
|$ -0.0004172972
|-5.33%
|60 दिन
|$ -0.0001567997
|-2.00%
|90 दिन
|$ -0.000983953890536561
|-11.17%
Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.
