Goose Finance मूल्य (EGG)

1 EGG से USD लाइव प्राइस:

$0.00782059
$0.00782059$0.00782059
-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Goose Finance (EGG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:03:17 (UTC+8)

Goose Finance (EGG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0078052
$ 0.0078052$ 0.0078052
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00838765
$ 0.00838765$ 0.00838765
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0078052
$ 0.0078052$ 0.0078052

$ 0.00838765
$ 0.00838765$ 0.00838765

$ 172.51
$ 172.51$ 172.51

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-1.11%

-2.19%

-2.19%

Goose Finance (EGG) रियल-टाइम प्राइस $0.00782059 है. पिछले 24 घंटों में, EGG ने $ 0.0078052 के कम और $ 0.00838765 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. EGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 172.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में EGG में -0.76%, 24 घंटों में -1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.19% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Goose Finance (EGG) मार्केट की जानकारी

$ 315.43K
$ 315.43K$ 315.43K

--
----

$ 317.95K
$ 317.95K$ 317.95K

40.33M
40.33M 40.33M

40,655,049.91007858
40,655,049.91007858 40,655,049.91007858

Goose Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 315.43K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.33M है, कुल आपूर्ति 40655049.91007858 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 317.95K है.

Goose Finance (EGG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004172972 था.
पिछले 60 दिनों में, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001567997 था.
पिछले 90 दिनों में, Goose Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000983953890536561 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.11%
30 दिन$ -0.0004172972-5.33%
60 दिन$ -0.0001567997-2.00%
90 दिन$ -0.000983953890536561-11.17%

Goose Finance (EGG) क्या है

Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Goose Finance (EGG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Goose Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Goose Finance (EGG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Goose Finance (EGG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Goose Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Goose Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

EGG लोकल करेंसी में

Goose Finance (EGG) टोकन का अर्थशास्त्र

Goose Finance (EGG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. EGG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Goose Finance (EGG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Goose Finance (EGG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव EGG प्राइस 0.00782059 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
EGG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
EGG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00782059 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Goose Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
EGG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 315.43K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
EGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.33M USD है.
EGG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
EGG ने 172.51 USD की ATH प्राइस हासिल की.
EGG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
EGG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
EGG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
EGG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या EGG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष EGG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए EGG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:03:17 (UTC+8)

