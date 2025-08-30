GOOFY मूल्य (GOOFY)
GOOFY (GOOFY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GOOFY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOOFY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01924617 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOOFY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GOOFY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOOFY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.90M है, कुल आपूर्ति 999903546.508333 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.65K है.
आज के दिन के दौरान, GOOFY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GOOFY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GOOFY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GOOFY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-0.31%
|60 दिन
|$ 0
|+19.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
GOOFY DOGE is a mascot token based on the Solana chain, which pays tribute to the original World Cup mascot and provides an opportunity for those who missed the initial craze to experience its excitement. In the serious yet boundless realm of cryptocurrencies, GOOFY Meme Coin emerges to bring fresh air and endless laughter to the market. Inspired by the classic Disney character Goofy, this joyful and carefree friend, GOOFY Meme Coin is not just a digital currency but a cultural symbol representing an optimistic attitude towards life and a curious exploration of the unknown. Created by a group of Disney enthusiasts and blockchain technologists, the project aims to create a cryptocurrency ecosystem that is both entertaining and useful.
GOOFY (GOOFY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOOFY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
