Goodle मूल्य ($GOODLE)
+2.01%
+2.53%
-20.05%
-20.05%
Goodle ($GOODLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $GOODLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $GOODLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $GOODLE में +2.01%, 24 घंटों में +2.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Goodle का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $GOODLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 78.27B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.80K है.
आज के दिन के दौरान, Goodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Goodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Goodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Goodle का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.53%
|30 दिन
|$ 0
|-36.34%
|60 दिन
|$ 0
|-12.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
🎩 What is Goodle? Goodle is more than just another meme coin – it's a vibrant community-driven project with a purpose: -vSupports the upcoming Pivotal ($PLUS) main-net launch - Accelerates meme inspired liquidity for creators - Community-centric approach to DeFi and entertainment - Potential future redemption into PLUS, aligning long-term value with ecosystem growth Goodle combines the playful spirit of meme coins with real utility in the immersive entertainment space. It's where finance meets fun, and where every holder becomes part of a larger, innovative ecosystem. 🎩 Why Goodle? Launching GOODLE isn't just about creating another token – it's about building a bridge to the future of decentralized entertainment: -Inspired by the successful $WEWE launch on Base and Krystal DeFi - Serves as a testbed for the $PLUS launch, allowing our team to refine processes and engage with the community - Chose Base for its close mirroring of Pivotal L2's infrastructure (built on the OP Stack) - Creates a fun, low-pressure environment for users to experience DeFi in the context of entertainment Aligns community growth with ecosystem development, creating a win-win scenario for holders and developers Goodle is our way of saying "hello world" to the DeFi community while laying the groundwork for bigger things to come in the Pivotal ecosystem.
