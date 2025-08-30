GGG की अधिक जानकारी

Good Games Guild लोगो

Good Games Guild मूल्य (GGG)

गैर-सूचीबद्ध

1 GGG से USD लाइव प्राइस:

$0.00260182
-7.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Good Games Guild (GGG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:35:24 (UTC+8)

Good Games Guild (GGG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00256006
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00281998
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00256006
$ 0.00281998
$ 16.86
$ 0.00180044
+0.65%

-4.41%

-22.44%

-22.44%

Good Games Guild (GGG) रियल-टाइम प्राइस $0.00261246 है. पिछले 24 घंटों में, GGG ने $ 0.00256006 के कम और $ 0.00281998 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GGG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 16.86 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00180044 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GGG में +0.65%, 24 घंटों में -4.41%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Good Games Guild (GGG) मार्केट की जानकारी

$ 104.07K
--
$ 260.18K
40.00M
100,000,000.0
Good Games Guild का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 104.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 260.18K है.

Good Games Guild (GGG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Good Games Guild का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000120554995183091 था.
पिछले 30 दिनों में, Good Games Guild का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006665877 था.
पिछले 60 दिनों में, Good Games Guild का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009601229 था.
पिछले 90 दिनों में, Good Games Guild का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003907856464894985 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000120554995183091-4.41%
30 दिन$ -0.0006665877-25.51%
60 दिन$ +0.0009601229+36.75%
90 दिन$ -0.0003907856464894985-13.01%

Good Games Guild (GGG) क्या है

Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Good Games Guild (GGG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Good Games Guild प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Good Games Guild (GGG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Good Games Guild (GGG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Good Games Guild के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Good Games Guild प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GGG लोकल करेंसी में

Good Games Guild (GGG) टोकन का अर्थशास्त्र

Good Games Guild (GGG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GGG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Good Games Guild (GGG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Good Games Guild (GGG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GGG प्राइस 0.00261246 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GGG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GGG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00261246 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Good Games Guild का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GGG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 104.07K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GGG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GGG की मार्केट में उपलब्ध राशि 40.00M USD है.
GGG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GGG ने 16.86 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GGG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GGG ने 0.00180044 USD की ATL प्राइस देखी.
GGG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GGG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GGG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GGG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GGG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:35:24 (UTC+8)

