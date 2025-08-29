GGUSD की अधिक जानकारी

Good Game US Dollar लोगो

Good Game US Dollar मूल्य (GGUSD)

1 GGUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.999939
$0.999939
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Good Game US Dollar (GGUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:42:40 (UTC+8)

Good Game US Dollar (GGUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.998904
$ 0.998904
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.001
$ 1.001
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.998904
$ 0.998904

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.003
$ 1.003

$ 0.995379
$ 0.995379

-0.00%

-0.02%

+0.03%

+0.03%

Good Game US Dollar (GGUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.999939 है. पिछले 24 घंटों में, GGUSD ने $ 0.998904 के कम और $ 1.001 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GGUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.003 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.995379 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GGUSD में -0.00%, 24 घंटों में -0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Good Game US Dollar (GGUSD) मार्केट की जानकारी

$ 3.56M
$ 3.56M

--
--

$ 3.56M
$ 3.56M

3.56M
3.56M

3,562,657.315166
3,562,657.315166

Good Game US Dollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.56M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GGUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.56M है, कुल आपूर्ति 3562657.315166 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.56M है.

Good Game US Dollar (GGUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Good Game US Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002304577486914 था.
पिछले 30 दिनों में, Good Game US Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0023456569 था.
पिछले 60 दिनों में, Good Game US Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000168989 था.
पिछले 90 दिनों में, Good Game US Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0002304577486914-0.02%
30 दिन$ +0.0023456569+0.23%
60 दिन$ -0.0000168989-0.00%
90 दिन$ 0--

Good Game US Dollar (GGUSD) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Good Game US Dollar (GGUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Good Game US Dollar प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Good Game US Dollar (GGUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Good Game US Dollar (GGUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Good Game US Dollar के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Good Game US Dollar प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GGUSD लोकल करेंसी में

Good Game US Dollar (GGUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

Good Game US Dollar (GGUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GGUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Good Game US Dollar (GGUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Good Game US Dollar (GGUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GGUSD प्राइस 0.999939 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GGUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GGUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.999939 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Good Game US Dollar का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GGUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.56M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GGUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GGUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.56M USD है.
GGUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GGUSD ने 1.003 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GGUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GGUSD ने 0.995379 USD की ATL प्राइस देखी.
GGUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GGUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GGUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GGUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GGUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:42:40 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.