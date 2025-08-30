Good Entry मूल्य (GOOD)
--
--
-0.63%
-0.63%
Good Entry (GOOD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GOOD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOOD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.050873 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOOD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.63% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Good Entry का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 48.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOOD की मार्केट में उपलब्ध राशि 466.00M है, कुल आपूर्ति 673383351.776824 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.65K है.
आज के दिन के दौरान, Good Entry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Good Entry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Good Entry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Good Entry का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-2.13%
|60 दिन
|$ 0
|-4.58%
|90 दिन
|$ 0
|--
GOOD represents the tradeable version of Good Entry project. It can be locked to esGOOD on app.goodentry.io to allow the user to access governance rights and other associated yields.
Good Entry (GOOD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOOD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
