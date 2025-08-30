Good Boy मूल्य (BOY)
Good Boy (BOY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BOY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BOY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01083526 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BOY में --, 24 घंटों में -5.48%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Good Boy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 36.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BOY की मार्केट में उपलब्ध राशि 845.87M है, कुल आपूर्ति 845872766.046745 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 36.93K है.
आज के दिन के दौरान, Good Boy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Good Boy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Good Boy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Good Boy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.48%
|30 दिन
|$ 0
|-6.51%
|60 दिन
|$ 0
|-12.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth.
