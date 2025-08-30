gooch coin मूल्य (GOOCH COIN)
gooch coin (GOOCH COIN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GOOCH COIN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOOCH COIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00318822 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOOCH COIN में +0.88%, 24 घंटों में -5.58%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.24% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
gooch coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 50.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOOCH COIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.43M है, कुल आपूर्ति 999426647.779164 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 50.72K है.
आज के दिन के दौरान, gooch coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, gooch coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, gooch coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, gooch coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.58%
|30 दिन
|$ 0
|+6.44%
|60 दिन
|$ 0
|-12.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: “timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!”
gooch coin (GOOCH COIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOOCH COIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
