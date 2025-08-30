GKAPPA की अधिक जानकारी

Golden Kappa लोगो

Golden Kappa मूल्य (GKAPPA)

गैर-सूचीबद्ध

1 GKAPPA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.30%1D
USD
Golden Kappa (GKAPPA) मूल्य का लाइव चार्ट
Golden Kappa (GKAPPA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.45%

-3.32%

+2.92%

+2.92%

Golden Kappa (GKAPPA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GKAPPA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GKAPPA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GKAPPA में +0.45%, 24 घंटों में -3.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Golden Kappa (GKAPPA) मार्केट की जानकारी

$ 81.47K
$ 81.47K$ 81.47K

--
----

$ 81.47K
$ 81.47K$ 81.47K

777.69B
777.69B 777.69B

777,693,246,969.5624
777,693,246,969.5624 777,693,246,969.5624

Golden Kappa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GKAPPA की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.69B है, कुल आपूर्ति 777693246969.5624 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.47K है.

Golden Kappa (GKAPPA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.32%
30 दिन$ 0+12.90%
60 दिन$ 0-53.85%
90 दिन$ 0--

Golden Kappa (GKAPPA) क्या है

Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.

Golden Kappa (GKAPPA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Golden Kappa प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Golden Kappa (GKAPPA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Golden Kappa (GKAPPA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Golden Kappa के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Golden Kappa प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GKAPPA लोकल करेंसी में

Golden Kappa (GKAPPA) टोकन का अर्थशास्त्र

Golden Kappa (GKAPPA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GKAPPA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Golden Kappa (GKAPPA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Golden Kappa (GKAPPA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GKAPPA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GKAPPA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GKAPPA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Golden Kappa का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GKAPPA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GKAPPA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GKAPPA की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.69B USD है.
GKAPPA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GKAPPA ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GKAPPA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GKAPPA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GKAPPA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GKAPPA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GKAPPA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GKAPPA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GKAPPA का प्राइस का अनुमान देखें.
