Golden Kappa (GKAPPA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GKAPPA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GKAPPA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GKAPPA में +0.45%, 24 घंटों में -3.32%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Golden Kappa का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 81.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GKAPPA की मार्केट में उपलब्ध राशि 777.69B है, कुल आपूर्ति 777693246969.5624 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 81.47K है.
आज के दिन के दौरान, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Kappa का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.32%
|30 दिन
|$ 0
|+12.90%
|60 दिन
|$ 0
|-53.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
Golden Kappa (GKAPPA) is a meme coin crafted specifically for meme enthusiasts and gaming streamers, serving as the ultimate currency of sarcasm and humor. Leveraging the power of the Solana network, GKAPPA ensures lightning-fast, low-cost transactions, making it perfectly suited for everyday use in the dynamic digital economy. This unique token aims to bring fun and efficiency to financial interactions within the gaming and meme communities. We are a new and very talented team, greatly backed by our community in every way, and this is our maiden project. With its robust and scalable infrastructure, GKAPPA not only facilitates seamless tipping and microtransactions but also integrates smoothly with decentralized applications (dApps), enhancing the overall user experience and promoting a vibrant, interconnected ecosystem.
Golden Kappa (GKAPPA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
