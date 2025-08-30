Golden Bailey मूल्य (BAILEY)
Golden Bailey (BAILEY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BAILEY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BAILEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.001016 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BAILEY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Golden Bailey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAILEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.16M है, कुल आपूर्ति 990160875.81 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.47K है.
आज के दिन के दौरान, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+18.08%
|60 दिन
|$ 0
|+61.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos.
Golden Bailey (BAILEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BAILEY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
