Golden Bailey लोगो

Golden Bailey मूल्य (BAILEY)

गैर-सूचीबद्ध

1 BAILEY से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
Golden Bailey (BAILEY) मूल्य का लाइव चार्ट
Golden Bailey (BAILEY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001016
$ 0.001016$ 0.001016

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+0.47%

+0.47%

Golden Bailey (BAILEY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, BAILEY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BAILEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.001016 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BAILEY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Golden Bailey (BAILEY) मार्केट की जानकारी

$ 44.47K
$ 44.47K$ 44.47K

--
----

$ 44.47K
$ 44.47K$ 44.47K

990.16M
990.16M 990.16M

990,160,875.81
990,160,875.81 990,160,875.81

Golden Bailey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BAILEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.16M है, कुल आपूर्ति 990160875.81 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 44.47K है.

Golden Bailey (BAILEY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Bailey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+18.08%
60 दिन$ 0+61.49%
90 दिन$ 0--

Golden Bailey (BAILEY) क्या है

$Bailey is the token for Bailey! The real dog made famous with the "I have no idea what I am doing" meme. She is an early internet culture meme that garnered millions of likes across reddit, Instagram, and imgur. Now with the support of her owner (and photographer) we have brought her back for all to enjoy and participate in her many memes of a cute dog trying to make it in the human world! Bailey is known for being silly, fiercely loyal, and a cuddler. Every now and then when she gets really silly she is even known to be a bit redneck and redneck retriever is one of her most popular alter egos.

Golden Bailey (BAILEY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Golden Bailey प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Golden Bailey (BAILEY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Golden Bailey (BAILEY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Golden Bailey के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Golden Bailey प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BAILEY लोकल करेंसी में

Golden Bailey (BAILEY) टोकन का अर्थशास्त्र

Golden Bailey (BAILEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BAILEY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Golden Bailey (BAILEY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Golden Bailey (BAILEY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BAILEY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BAILEY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BAILEY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Golden Bailey का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BAILEY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 44.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BAILEY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BAILEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 990.16M USD है.
BAILEY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BAILEY ने 0.001016 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BAILEY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BAILEY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
BAILEY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BAILEY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BAILEY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BAILEY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BAILEY का प्राइस का अनुमान देखें.
