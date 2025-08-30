Golden Ape मूल्य (GAPE)
-0.60%
-7.07%
+18.57%
+18.57%
Golden Ape (GAPE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAPE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00149718 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAPE में -0.60%, 24 घंटों में -7.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Golden Ape का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 933.60M है, कुल आपूर्ति 933604034.267021 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.27K है.
आज के दिन के दौरान, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.07%
|30 दिन
|$ 0
|-6.19%
|60 दिन
|$ 0
|+22.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!
