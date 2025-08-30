GAPE की अधिक जानकारी

Golden Ape मूल्य (GAPE)

1 GAPE से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.60%1D
Golden Ape (GAPE) मूल्य का लाइव चार्ट
Golden Ape (GAPE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00149718
$ 0.00149718$ 0.00149718

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-7.07%

+18.57%

+18.57%

Golden Ape (GAPE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAPE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAPE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00149718 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAPE में -0.60%, 24 घंटों में -7.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Golden Ape (GAPE) मार्केट की जानकारी

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

--
----

$ 13.27K
$ 13.27K$ 13.27K

933.60M
933.60M 933.60M

933,604,034.267021
933,604,034.267021 933,604,034.267021

Golden Ape का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 933.60M है, कुल आपूर्ति 933604034.267021 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.27K है.

Golden Ape (GAPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Ape का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.07%
30 दिन$ 0-6.19%
60 दिन$ 0+22.09%
90 दिन$ 0--

Golden Ape (GAPE) क्या है

GAPE Coin is the ultimate meme coin that blends the strength of apes, the allure of gold, and the excitement of the crypto jungle. Designed for long-term holders, GAPE symbolizes wealth, resilience, and a vibrant, community-driven future in the ever-evolving crypto space. More than just a meme, GAPE provides utility through staking rewards, NFT integration, and exclusive community benefits. Our mission is to create a sustainable ecosystem where holders thrive by leveraging the coin's unique value proposition. With an emphasis on transparency and innovation, GAPE is your golden ticket to financial evolution and fun in the world of decentralized finance. Hold GAPE, join the golden evolution, and become part of the strongest community in crypto!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Golden Ape (GAPE) संसाधन

Golden Ape प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Golden Ape (GAPE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Golden Ape (GAPE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Golden Ape के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Golden Ape प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GAPE लोकल करेंसी में

Golden Ape (GAPE) टोकन का अर्थशास्त्र

Golden Ape (GAPE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GAPE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Golden Ape (GAPE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Golden Ape (GAPE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GAPE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GAPE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GAPE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Golden Ape का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GAPE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.27K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GAPE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GAPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 933.60M USD है.
GAPE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GAPE ने 0.00149718 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GAPE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GAPE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GAPE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GAPE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GAPE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GAPE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GAPE का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.