Golden Age (GOLDEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00004961 है. पिछले 24 घंटों में, GOLDEN ने $ 0.00004913 के कम और $ 0.00005329 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOLDEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0014933 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002558 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOLDEN में +0.99%, 24 घंटों में -6.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Golden Age का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOLDEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.78M है, कुल आपूर्ति 998776367.628009 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.55K है.
आज के दिन के दौरान, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000049627 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000268681 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00001146341829519328 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.08%
|30 दिन
|$ -0.0000049627
|-10.00%
|60 दिन
|$ +0.0000268681
|+54.16%
|90 दिन
|$ +0.00001146341829519328
|+30.05%
This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
