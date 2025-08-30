GOLDEN की अधिक जानकारी

Golden Age लोगो

Golden Age मूल्य (GOLDEN)

गैर-सूचीबद्ध

1 GOLDEN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.00%1D
USD
Golden Age (GOLDEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:34:25 (UTC+8)

Golden Age (GOLDEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00004913
$ 0.00004913$ 0.00004913
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00005329
$ 0.00005329$ 0.00005329
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00004913
$ 0.00004913$ 0.00004913

$ 0.00005329
$ 0.00005329$ 0.00005329

$ 0.0014933
$ 0.0014933$ 0.0014933

$ 0.00002558
$ 0.00002558$ 0.00002558

+0.99%

-6.08%

+6.81%

+6.81%

Golden Age (GOLDEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00004961 है. पिछले 24 घंटों में, GOLDEN ने $ 0.00004913 के कम और $ 0.00005329 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOLDEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0014933 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002558 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOLDEN में +0.99%, 24 घंटों में -6.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +6.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Golden Age (GOLDEN) मार्केट की जानकारी

$ 49.55K
$ 49.55K$ 49.55K

--
----

$ 49.55K
$ 49.55K$ 49.55K

998.78M
998.78M 998.78M

998,776,367.628009
998,776,367.628009 998,776,367.628009

Golden Age का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOLDEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.78M है, कुल आपूर्ति 998776367.628009 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 49.55K है.

Golden Age (GOLDEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000049627 था.
पिछले 60 दिनों में, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000268681 था.
पिछले 90 दिनों में, Golden Age का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00001146341829519328 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.08%
30 दिन$ -0.0000049627-10.00%
60 दिन$ +0.0000268681+54.16%
90 दिन$ +0.00001146341829519328+30.05%

Golden Age (GOLDEN) क्या है

This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana.

Golden Age (GOLDEN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Golden Age प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Golden Age (GOLDEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Golden Age (GOLDEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Golden Age के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Golden Age प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GOLDEN लोकल करेंसी में

Golden Age (GOLDEN) टोकन का अर्थशास्त्र

Golden Age (GOLDEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOLDEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Golden Age (GOLDEN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Golden Age (GOLDEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GOLDEN प्राइस 0.00004961 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GOLDEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GOLDEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00004961 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Golden Age का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GOLDEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 49.55K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GOLDEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GOLDEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.78M USD है.
GOLDEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GOLDEN ने 0.0014933 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GOLDEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GOLDEN ने 0.00002558 USD की ATL प्राइस देखी.
GOLDEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GOLDEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GOLDEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GOLDEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GOLDEN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:34:25 (UTC+8)

