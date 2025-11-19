एक्सचेंजDEX+
Gold xStock का आज का लाइव मूल्य 372.21 USD है.GLDX का मार्केट कैप 3,031,542 USD है. भारत में GLDX से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:32:30 (UTC+8)

Gold xStock का आज का मूल्य

आज Gold xStock (GLDX) का लाइव मूल्य $ 372.21 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.16% का बदलाव आया है. मौजूदा GLDX से USD कन्वर्ज़न दर $ 372.21 प्रति GLDX है.

$ 3,031,542 के मार्केट कैप के अनुसार Gold xStock करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 8.14K GLDX है. पिछले 24 घंटों के दौरान, GLDX की ट्रेडिंग $ 371.32 (निम्न) और $ 379.39 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 4,340.05 और सबसे निम्न स्तर $ 300.95 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में GLDX में पिछले एक घंटे में -0.00% और पिछले 7 दिनों में +0.12% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Gold xStock (GLDX) मार्केट की जानकारी

Gold xStock का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.03M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 8.14K है, कुल आपूर्ति 29899.96222736 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.13M है.

Gold xStock की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
-0.00%

+0.16%

+0.12%

+0.12%

Gold xStock (GLDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gold xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +0.594271 था.
पिछले 30 दिनों में, Gold xStock का USD में मूल्य बदलाव $ -17.1699356370 था.
पिछले 60 दिनों में, Gold xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +35.8055225910 था.
पिछले 90 दिनों में, Gold xStock का USD में मूल्य बदलाव $ +64.5554502291442 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.594271+0.16%
30 दिन$ -17.1699356370-4.61%
60 दिन$ +35.8055225910+9.62%
90 दिन$ +64.5554502291442+20.98%

Gold xStock के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Gold xStock (GLDX) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में GLDX का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Gold xStock (GLDX) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Gold xStock के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Gold xStock की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए GLDX के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Gold xStockप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Gold xStock

2030 में 1 Gold xStock का मूल्य कितना होगा?
अगर Gold xStock 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Gold xStock के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:32:30 (UTC+8)

Gold xStock (GLDX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Gold xStock के बारे में और जानें

अस्वीकरण

