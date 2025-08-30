Gold Token मूल्य (GLDT)
+0.44%
+0.84%
-1.25%
-1.25%
Gold Token (GLDT) रियल-टाइम प्राइस $1.13 है. पिछले 24 घंटों में, GLDT ने $ 1.11 के कम और $ 1.15 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.18 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.734321 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLDT में +0.44%, 24 घंटों में +0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gold Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 794.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 702.80K है, कुल आपूर्ति 702800.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 794.15K है.
आज के दिन के दौरान, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00938327 था.
पिछले 30 दिनों में, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0096870380 था.
पिछले 60 दिनों में, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0300659100 था.
पिछले 90 दिनों में, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0312224337950825 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00938327
|+0.84%
|30 दिन
|$ -0.0096870380
|-0.85%
|60 दिन
|$ +0.0300659100
|+2.66%
|90 दिन
|$ +0.0312224337950825
|+2.84%
The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
