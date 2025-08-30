GLDT की अधिक जानकारी

Gold Token लोगो

Gold Token मूल्य (GLDT)

गैर-सूचीबद्ध

1 GLDT से USD लाइव प्राइस:

$1.13
$1.13
+0.80%1D
mexc
USD
Gold Token (GLDT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:00:24 (UTC+8)

Gold Token (GLDT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.11
$ 1.11
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.15
$ 1.15
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.11
$ 1.11

$ 1.15
$ 1.15

$ 1.18
$ 1.18

$ 0.734321
$ 0.734321

+0.44%

+0.84%

-1.25%

-1.25%

Gold Token (GLDT) रियल-टाइम प्राइस $1.13 है. पिछले 24 घंटों में, GLDT ने $ 1.11 के कम और $ 1.15 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.18 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.734321 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLDT में +0.44%, 24 घंटों में +0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.25% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gold Token (GLDT) मार्केट की जानकारी

$ 794.15K
$ 794.15K

--
--

$ 794.15K
$ 794.15K

702.80K
702.80K

702,800.0
702,800.0

Gold Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 794.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 702.80K है, कुल आपूर्ति 702800.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 794.15K है.

Gold Token (GLDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00938327 था.
पिछले 30 दिनों में, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0096870380 था.
पिछले 60 दिनों में, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0300659100 था.
पिछले 90 दिनों में, Gold Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0312224337950825 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00938327+0.84%
30 दिन$ -0.0096870380-0.85%
60 दिन$ +0.0300659100+2.66%
90 दिन$ +0.0312224337950825+2.84%

Gold Token (GLDT) क्या है

The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.

Gold Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gold Token (GLDT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gold Token (GLDT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gold Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gold Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GLDT लोकल करेंसी में

Gold Token (GLDT) टोकन का अर्थशास्त्र

Gold Token (GLDT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GLDT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gold Token (GLDT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gold Token (GLDT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GLDT प्राइस 1.13 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GLDT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GLDT से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.13 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gold Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GLDT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 794.15K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GLDT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GLDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 702.80K USD है.
GLDT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GLDT ने 1.18 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GLDT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GLDT ने 0.734321 USD की ATL प्राइस देखी.
GLDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GLDT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GLDT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GLDT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GLDT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:00:24 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.