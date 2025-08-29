GOLDAO की अधिक जानकारी

Gold DAO लोगो

Gold DAO मूल्य (GOLDAO)

गैर-सूचीबद्ध

1 GOLDAO से USD लाइव प्राइस:

$0.01852041
$0.01852041$0.01852041
-4.00%1D
mexc
USD
Gold DAO (GOLDAO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:27:03 (UTC+8)

Gold DAO (GOLDAO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01829219
$ 0.01829219$ 0.01829219
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01935496
$ 0.01935496$ 0.01935496
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01829219
$ 0.01829219$ 0.01829219

$ 0.01935496
$ 0.01935496$ 0.01935496

$ 0.087434
$ 0.087434$ 0.087434

$ 0.01322844
$ 0.01322844$ 0.01322844

-1.16%

-3.97%

-4.03%

-4.03%

Gold DAO (GOLDAO) रियल-टाइम प्राइस $0.01851348 है. पिछले 24 घंटों में, GOLDAO ने $ 0.01829219 के कम और $ 0.01935496 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOLDAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.087434 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01322844 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOLDAO में -1.16%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gold DAO (GOLDAO) मार्केट की जानकारी

$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M

--
----

$ 18.37M
$ 18.37M$ 18.37M

706.76M
706.76M 706.76M

992,080,268.9085757
992,080,268.9085757 992,080,268.9085757

Gold DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOLDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 706.76M है, कुल आपूर्ति 992080268.9085757 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.37M है.

Gold DAO (GOLDAO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00076550018256207 था.
पिछले 30 दिनों में, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019563712 था.
पिछले 60 दिनों में, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034341450 था.
पिछले 90 दिनों में, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00827638479074787 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00076550018256207-3.97%
30 दिन$ -0.0019563712-10.56%
60 दिन$ -0.0034341450-18.54%
90 दिन$ -0.00827638479074787-30.89%

Gold DAO (GOLDAO) क्या है

Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).

Gold DAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gold DAO (GOLDAO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gold DAO (GOLDAO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gold DAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gold DAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GOLDAO लोकल करेंसी में

Gold DAO (GOLDAO) टोकन का अर्थशास्त्र

Gold DAO (GOLDAO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOLDAO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gold DAO (GOLDAO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gold DAO (GOLDAO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GOLDAO प्राइस 0.01851348 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GOLDAO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GOLDAO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01851348 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gold DAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GOLDAO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.09M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GOLDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GOLDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 706.76M USD है.
GOLDAO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GOLDAO ने 0.087434 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GOLDAO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GOLDAO ने 0.01322844 USD की ATL प्राइस देखी.
GOLDAO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GOLDAO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GOLDAO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GOLDAO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GOLDAO का प्राइस का अनुमान देखें.
Gold DAO (GOLDAO) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

