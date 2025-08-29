Gold DAO मूल्य (GOLDAO)
Gold DAO (GOLDAO) रियल-टाइम प्राइस $0.01851348 है. पिछले 24 घंटों में, GOLDAO ने $ 0.01829219 के कम और $ 0.01935496 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOLDAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.087434 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01322844 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOLDAO में -1.16%, 24 घंटों में -3.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gold DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.09M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOLDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 706.76M है, कुल आपूर्ति 992080268.9085757 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.37M है.
आज के दिन के दौरान, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00076550018256207 था.
पिछले 30 दिनों में, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019563712 था.
पिछले 60 दिनों में, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034341450 था.
पिछले 90 दिनों में, Gold DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00827638479074787 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00076550018256207
|-3.97%
|30 दिन
|$ -0.0019563712
|-10.56%
|60 दिन
|$ -0.0034341450
|-18.54%
|90 दिन
|$ -0.00827638479074787
|-30.89%
Gold DAO is a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Gold DAO is a decentralized autonomous organization (DAO) that combines the traditional value of gold with blockchain technology, specifically through the Internet Computer Protocol (ICP). It utilizes GLD NFTs to tokenize real, high-quality gold bars stored in Switzerland, ensuring ownership of physical gold is transparent, secure, and easily transferable. These GLD NFTs, built on the ORIGYN protocol (https://www.origyn.com/), are triply audited by KPMG for utmost transparency and reliability. This system bypasses traditional financial intermediaries, making gold investment globally accessible and democratizing it for all, without geographic barriers. Gold DAO was initiated by DAO.Link (https://dao.link/), a company in Switzerland that launches and enables DAOs. Gold DAO transitioned to community governance via an SNS-DAO on the Internet Computer Protocol (ICP), allowing GLDGov token holders to steer its direction, granting holders voting rights and participation in decision-making to direct the project's future. The DAO voted through a proposal to give control for project development and daily operations to the team at DAO.Link. Participants in the governance process holding GLDGov tokens receive rewards and are incentivized for their active community involvement. An overview and all details to the tokenomics of the governance token GLDGov can be found on the Gold DAO Dashboard (https://dashboard.gold-dao.org/).
