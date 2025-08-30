GOAT GAINS मूल्य (GGAINS)
GOAT GAINS (GGAINS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GGAINS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GGAINS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GGAINS में 0.00%, 24 घंटों में -3.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GOAT GAINS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GGAINS की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.85M है, कुल आपूर्ति 998852630.701849 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.92K है.
आज के दिन के दौरान, GOAT GAINS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GOAT GAINS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GOAT GAINS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GOAT GAINS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.62%
|30 दिन
|$ 0
|+54.74%
|60 दिन
|$ 0
|+70.16%
|90 दिन
|$ 0
|--
Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading.
