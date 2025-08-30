GNY की अधिक जानकारी

GNY मूल्य (GNY)

1 GNY से USD लाइव प्राइस:

$0.00422271
-3.40%1D
GNY (GNY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:00:10 (UTC+8)

GNY (GNY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0040483
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00492354
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0040483
$ 0.00492354
$ 3.24
$ 0
+2.85%

-3.36%

-9.77%

-9.77%

GNY (GNY) रियल-टाइम प्राइस $0.00422242 है. पिछले 24 घंटों में, GNY ने $ 0.0040483 के कम और $ 0.00492354 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GNY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.24 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GNY में +2.85%, 24 घंटों में -3.36%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

GNY (GNY) मार्केट की जानकारी

$ 752.77K
--
$ 1.69M
178.27M
400,000,000.0
GNY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 752.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GNY की मार्केट में उपलब्ध राशि 178.27M है, कुल आपूर्ति 400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.69M है.

GNY (GNY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, GNY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00014725722468079 था.
पिछले 30 दिनों में, GNY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000743631 था.
पिछले 60 दिनों में, GNY का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000727590 था.
पिछले 90 दिनों में, GNY का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00031594506682007 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00014725722468079-3.36%
30 दिन$ -0.0000743631-1.76%
60 दिन$ +0.0000727590+1.72%
90 दिन$ -0.00031594506682007-6.96%

GNY (GNY) क्या है

GNY introduces machine learning to pre-existing blockchains, offering smart APIs that bridge to Ethereum, to Asch, to Lisk and any developer working with our universal system. With GNY Centre, GNY brings its own dedicated blockchain that can host side chains, offering a powerful set of tools to launch and host your own project from conception to implementation in the most developer friendly environment built around artificial intelligence. Launching as an ERC20 Token. GNY has a documented history in the US commercial market: https://artificial-intelligence.cioreview.com/vendor/2017/grey_jean_technologies.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

GNY प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में GNY (GNY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके GNY (GNY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? GNY के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब GNY प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GNY लोकल करेंसी में

GNY (GNY) टोकन का अर्थशास्त्र

GNY (GNY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GNY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: GNY (GNY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज GNY (GNY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GNY प्राइस 0.00422242 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GNY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GNY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00422242 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
GNY का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GNY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 752.77K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GNY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GNY की मार्केट में उपलब्ध राशि 178.27M USD है.
GNY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GNY ने 3.24 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GNY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GNY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GNY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GNY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GNY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GNY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GNY का प्राइस का अनुमान देखें.
