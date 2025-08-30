Gnome मूल्य (GNOME)
Gnome (GNOME) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GNOME ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GNOME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GNOME में +0.45%, 24 घंटों में -8.92%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gnome का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.27K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GNOME की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.16M है, कुल आपूर्ति 998155292.433833 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.27K है.
आज के दिन के दौरान, Gnome का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gnome का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Gnome का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Gnome का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-8.92%
|30 दिन
|$ 0
|-2.54%
|60 दिन
|$ 0
|+0.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
$GNOME is a cutting-edge blockchain-based project designed to foster a decentralized ecosystem for personal and collective growth. Built on the principles of transparency, community empowerment, and sustainability, $GNOME aims to redefine how individuals and organizations interact, collaborate, and create value in the digital world. Vision The vision of $GNOME is to create a harmonious digital environment where users can harness blockchain technology to empower their personal journeys while contributing to global sustainability efforts. By blending innovation with a focus on environmental stewardship, $GNOME aspires to be more than just a crypto project—it seeks to cultivate a thriving, self-sustaining community.
