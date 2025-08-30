GNME MINING GAME मूल्य (GNME)
GNME MINING GAME (GNME) रियल-टाइम प्राइस $0.02137186 है. पिछले 24 घंटों में, GNME ने $ 0.02101318 के कम और $ 0.02264435 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GNME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.509717 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01029676 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GNME में +0.77%, 24 घंटों में -3.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GNME MINING GAME का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 149.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GNME की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.01M है, कुल आपूर्ति 17589778.81546268 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 375.93K है.
आज के दिन के दौरान, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00066842785893989 था.
पिछले 30 दिनों में, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0049746231 था.
पिछले 60 दिनों में, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0071803828 था.
पिछले 90 दिनों में, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ +0.005260912078333597 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00066842785893989
|-3.03%
|30 दिन
|$ +0.0049746231
|+23.28%
|60 दिन
|$ +0.0071803828
|+33.60%
|90 दिन
|$ +0.005260912078333597
|+32.65%
GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.
GNME MINING GAME (GNME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
