GNME की अधिक जानकारी

GNME प्राइस की जानकारी

GNME व्हाइटपेपर

GNME आधिकारिक वेबसाइट

GNME टोकन का अर्थशास्त्र

GNME प्राइस का पूर्वानुमान

कमाएँ

एयरड्रॉप+

खबरें

ब्लॉग

लर्न

GNME MINING GAME लोगो

GNME MINING GAME मूल्य (GNME)

गैर-सूचीबद्ध

1 GNME से USD लाइव प्राइस:

$0.02137186
$0.02137186$0.02137186
-3.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
GNME MINING GAME (GNME) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:02:26 (UTC+8)

GNME MINING GAME (GNME) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02101318
$ 0.02101318$ 0.02101318
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02264435
$ 0.02264435$ 0.02264435
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02101318
$ 0.02101318$ 0.02101318

$ 0.02264435
$ 0.02264435$ 0.02264435

$ 0.509717
$ 0.509717$ 0.509717

$ 0.01029676
$ 0.01029676$ 0.01029676

+0.77%

-3.03%

+0.50%

+0.50%

GNME MINING GAME (GNME) रियल-टाइम प्राइस $0.02137186 है. पिछले 24 घंटों में, GNME ने $ 0.02101318 के कम और $ 0.02264435 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GNME की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.509717 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01029676 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GNME में +0.77%, 24 घंटों में -3.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.50% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

GNME MINING GAME (GNME) मार्केट की जानकारी

$ 149.75K
$ 149.75K$ 149.75K

--
----

$ 375.93K
$ 375.93K$ 375.93K

7.01M
7.01M 7.01M

17,589,778.81546268
17,589,778.81546268 17,589,778.81546268

GNME MINING GAME का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 149.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GNME की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.01M है, कुल आपूर्ति 17589778.81546268 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 375.93K है.

GNME MINING GAME (GNME) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00066842785893989 था.
पिछले 30 दिनों में, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0049746231 था.
पिछले 60 दिनों में, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0071803828 था.
पिछले 90 दिनों में, GNME MINING GAME का USD में मूल्य बदलाव $ +0.005260912078333597 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00066842785893989-3.03%
30 दिन$ +0.0049746231+23.28%
60 दिन$ +0.0071803828+33.60%
90 दिन$ +0.005260912078333597+32.65%

GNME MINING GAME (GNME) क्या है

GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

GNME MINING GAME प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में GNME MINING GAME (GNME) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके GNME MINING GAME (GNME) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? GNME MINING GAME के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब GNME MINING GAME प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GNME लोकल करेंसी में

GNME MINING GAME (GNME) टोकन का अर्थशास्त्र

GNME MINING GAME (GNME) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GNME टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: GNME MINING GAME (GNME) के बारे में अन्य प्रश्न

आज GNME MINING GAME (GNME) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GNME प्राइस 0.02137186 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GNME से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GNME से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02137186 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
GNME MINING GAME का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GNME के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 149.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GNME की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GNME की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.01M USD है.
GNME की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GNME ने 0.509717 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GNME का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GNME ने 0.01029676 USD की ATL प्राइस देखी.
GNME का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GNME के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GNME इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GNME इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GNME का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:02:26 (UTC+8)

GNME MINING GAME (GNME) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.