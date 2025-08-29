GMT मूल्य (GMT)
-0.50%
-4.36%
+4.37%
+4.37%
GMT (GMT) रियल-टाइम प्राइस $0.0423665 है. पिछले 24 घंटों में, GMT ने $ 0.04165302 के कम और $ 0.04540858 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GMT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.11 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03690885 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GMT में -0.50%, 24 घंटों में -4.36%, तथा पिछले 7 दिनों में +4.37% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GMT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 129.86M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GMT की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.05B है, कुल आपूर्ति 5081025683.719303 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 216.06M है.
आज के दिन के दौरान, GMT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00193241661762678 था.
पिछले 30 दिनों में, GMT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0035598409 था.
पिछले 60 दिनों में, GMT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0019821463 था.
पिछले 90 दिनों में, GMT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00663633630731825 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00193241661762678
|-4.36%
|30 दिन
|$ -0.0035598409
|-8.40%
|60 दिन
|$ -0.0019821463
|-4.67%
|90 दिन
|$ -0.00663633630731825
|-13.54%
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
