Glorp मूल्य (GLORP)

1 GLORP से USD लाइव प्राइस:

$0.00085218
-8.10%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Glorp (GLORP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:59:57 (UTC+8)

Glorp (GLORP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.01712223
$ 0
+1.12%

-7.75%

-28.79%

-28.79%

Glorp (GLORP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GLORP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLORP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01712223 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLORP में +1.12%, 24 घंटों में -7.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -28.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Glorp (GLORP) मार्केट की जानकारी

$ 852.80K
--
$ 852.80K
994.76M
994,763,782.013945
Glorp का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 852.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLORP की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.76M है, कुल आपूर्ति 994763782.013945 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 852.80K है.

Glorp (GLORP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Glorp का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Glorp का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Glorp का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Glorp का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.75%
30 दिन$ 0+20.18%
60 दिन$ 0+2.08%
90 दिन$ 0--

Glorp (GLORP) क्या है

Glorp cat meme coin on Solana with a quite a remarkable history in the memecoin space having spent first portion of its existence being almost at zero and then one day reviving and being actualized into token on mainnet from pump.fun. Active community with lots of members actively creating content and having great vibes. Recently got an NFT collection behind it that generated a lot of attention and volume.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Glorp (GLORP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Glorp प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Glorp (GLORP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Glorp (GLORP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Glorp के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Glorp प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GLORP लोकल करेंसी में

Glorp (GLORP) टोकन का अर्थशास्त्र

Glorp (GLORP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GLORP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Glorp (GLORP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Glorp (GLORP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GLORP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GLORP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GLORP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Glorp का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GLORP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 852.80K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GLORP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GLORP की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.76M USD है.
GLORP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GLORP ने 0.01712223 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GLORP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GLORP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GLORP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GLORP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GLORP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GLORP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GLORP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:59:57 (UTC+8)

Glorp (GLORP) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

