Gloria AI लोगो

Gloria AI मूल्य (GLORIA)

1 GLORIA से USD लाइव प्राइस:

$0.00187367
+23.00%1D
Gloria AI (GLORIA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:59:50 (UTC+8)

Gloria AI (GLORIA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00152582
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00228911
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00152582
$ 0.00228911
$ 0.00790726
$ 0
+1.75%

+21.57%

+21.80%

+21.80%

Gloria AI (GLORIA) रियल-टाइम प्राइस $0.00187367 है. पिछले 24 घंटों में, GLORIA ने $ 0.00152582 के कम और $ 0.00228911 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLORIA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00790726 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLORIA में +1.75%, 24 घंटों में +21.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +21.80% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gloria AI (GLORIA) मार्केट की जानकारी

$ 940.65K
--
$ 1.88M
500.00M
1,000,000,000.0
Gloria AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 940.65K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLORIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.88M है.

Gloria AI (GLORIA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gloria AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003325 था.
पिछले 30 दिनों में, Gloria AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0016595677 था.
पिछले 60 दिनों में, Gloria AI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001403348 था.
पिछले 90 दिनों में, Gloria AI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003855086170472061 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.0003325+21.57%
30 दिन$ +0.0016595677+88.57%
60 दिन$ +0.0001403348+7.49%
90 दिन$ -0.003855086170472061-67.29%

Gloria AI (GLORIA) क्या है

Gloria is an AI-powered data platform that provides real-time, highly curated, customizable news data. The product has been in development at Crypto Briefing (http://www.cryptobriefing.com), a leading independent news & media company that's been covering the crypto sector since 2017. Gloria's main goal is to provide ultra-low latency crypto news data to AI agents, traders, & other platforms that need high-fidelity signals to make efficient trades & investment decisions.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Gloria AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gloria AI (GLORIA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gloria AI (GLORIA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gloria AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gloria AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GLORIA लोकल करेंसी में

Gloria AI (GLORIA) टोकन का अर्थशास्त्र

Gloria AI (GLORIA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GLORIA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gloria AI (GLORIA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gloria AI (GLORIA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GLORIA प्राइस 0.00187367 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GLORIA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GLORIA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00187367 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gloria AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GLORIA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 940.65K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GLORIA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GLORIA की मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M USD है.
GLORIA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GLORIA ने 0.00790726 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GLORIA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GLORIA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GLORIA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GLORIA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GLORIA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GLORIA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GLORIA का प्राइस का अनुमान देखें.
