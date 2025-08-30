GLOOM मूल्य (GLOOM)
--
--
+4.81%
+4.81%
GLOOM (GLOOM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GLOOM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLOOM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLOOM में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GLOOM का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.52K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLOOM की मार्केट में उपलब्ध राशि 710.89M है, कुल आपूर्ति 946389316.5880562 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.02K है.
आज के दिन के दौरान, GLOOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GLOOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, GLOOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, GLOOM का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-19.74%
|60 दिन
|$ 0
|-6.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
$GLooM is an art-driven community token built on the Solana blockchain, designed to bring artists, collectors, and supporters together in a shared creative space. Rooted in the vibrant Solana art community, $GLooM celebrates and supports the work of creators while fostering collaboration and innovation. Created by a team of passionate artists and collectors, $GLooM reflects a deep connection to the art world and a commitment to building a sustainable, long-term project. At its heart, $GLooM is about connecting people through art and shaping a meaningful future for the creative space.
