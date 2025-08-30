glonkybot मूल्य (GLANKER)
+0.90%
-0.53%
-14.15%
-14.15%
glonkybot (GLANKER) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GLANKER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLANKER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLANKER में +0.90%, 24 घंटों में -0.53%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
glonkybot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 212.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLANKER की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 99999999999.99998 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 212.55K है.
आज के दिन के दौरान, glonkybot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, glonkybot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, glonkybot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, glonkybot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.53%
|30 दिन
|$ 0
|+27.86%
|60 दिन
|$ 0
|+72.03%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project expands on the Clanker ecosystem with tools and experiences for creating and managing Clanker (and Base-native) tokens. Our product suite includes: Empire Builder: The gamified token community rewards tool. This is our flagship product and is designed to make it easy for token creators to build and reward their community of token holders. glonkybot - A natural language tokenbot AI agent that has the additional feature of using sonnet 3.7 to analyze your profile, a certain image, or post and come up with a unique token name and ticker that is automatically deployed as a Clanker.
glonkybot (GLANKER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GLANKER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
