GLOBAL MONEY SUPPLY का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.M2 का मार्केट कैप 24,255 USD है. भारत में M2 से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!
आज GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.38% का बदलाव आया है. मौजूदा M2 से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति M2 है.
$ 24,255 के मार्केट कैप के अनुसार GLOBAL MONEY SUPPLY करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.82M M2 है. पिछले 24 घंटों के दौरान, M2 की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में M2 में पिछले एक घंटे में +0.53% और पिछले 7 दिनों में -11.44% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) मार्केट की जानकारी
$ 24.26K
$ 24.26K$ 24.26K
--
----
$ 24.26K
$ 24.26K$ 24.26K
999.82M
999.82M 999.82M
999,817,025.188463
999,817,025.188463 999,817,025.188463
GLOBAL MONEY SUPPLY का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. M2 की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.82M है, कुल आपूर्ति 999817025.188463 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.26K है.
GLOBAL MONEY SUPPLY की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
+0.53%
-1.37%
-11.44%
-11.44%
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, GLOBAL MONEY SUPPLY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 30 दिनों में, GLOBAL MONEY SUPPLY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 60 दिनों में, GLOBAL MONEY SUPPLY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 90 दिनों में, GLOBAL MONEY SUPPLY का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
-1.37%
30 दिन
$ 0
-47.25%
60 दिन
$ 0
-73.43%
90 दिन
$ 0
--
GLOBAL MONEY SUPPLY के लिए प्राइस पूर्वानुमान
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में M2 का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, GLOBAL MONEY SUPPLY के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में GLOBAL MONEY SUPPLY की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए M2 के प्राइस पूर्वानुमान के लिए GLOBAL MONEY SUPPLYप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न GLOBAL MONEY SUPPLY
2030 में 1 GLOBAL MONEY SUPPLY का मूल्य कितना होगा?
अगर GLOBAL MONEY SUPPLY 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. GLOBAL MONEY SUPPLY के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज GLOBAL MONEY SUPPLY का मूल्य कितना है?
GLOBAL MONEY SUPPLY का आज का मूल्य -- है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में GLOBAL MONEY SUPPLY अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, GLOBAL MONEY SUPPLY एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि M2 में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में GLOBAL MONEY SUPPLY का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के GLOBAL MONEY SUPPLY को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में GLOBAL MONEY SUPPLY का मूल्य क्या है?
M2 के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. GLOBAL MONEY SUPPLY का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, M2 के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में GLOBAL MONEY SUPPLY का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
M2 का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
MEXC पर किस टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है?
नीचे, 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार, MEXC पर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे टोकन दिए गए हैं. मार्केट के लाइव डेटा के आधार पर मूल्यों और परफ़ॉर्मेंस को लगातार अपडेट किया जाता है.
क्या इस साल GLOBAL MONEY SUPPLY का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर GLOBAL MONEY SUPPLY का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए GLOBAL MONEY SUPPLY (M2) के मूल्य का अनुमान देखें.
