Global Coin Research (GCR) रियल-टाइम प्राइस $0.125216 है. पिछले 24 घंटों में, GCR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GCR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 13.24 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.125204 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GCR में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Global Coin Research का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GCR की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.25M है.
आज के दिन के दौरान, Global Coin Research का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Global Coin Research का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0118718666 था.
पिछले 60 दिनों में, Global Coin Research का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0150784105 था.
पिछले 90 दिनों में, Global Coin Research का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0118718666
|-9.48%
|60 दिन
|$ -0.0150784105
|-12.04%
|90 दिन
|$ 0
|--
Global Coin Research is a social currency (cryptocurrency) for the Global Coin Research community of readers, writers and community members. The end goal for the $GCR token is to create a community whereby writers and contributors in the GCR community are supported directly by the consumers. The core of the community are these attributes: 1) Curious; 2) Entrepreneurial; 3) Supportive; 4) Inclusive; 5)Integrous; 6)Crypto native and crypto explorers
Global Coin Research (GCR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GCR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
