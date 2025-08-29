Glo Dollar मूल्य (USDGLO)
Glo Dollar (USDGLO) रियल-टाइम प्राइस $1.001 है. पिछले 24 घंटों में, USDGLO ने $ 0.995297 के कम और $ 1.017 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. USDGLO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.13 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.904862 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में USDGLO में -0.12%, 24 घंटों में +0.26%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Glo Dollar का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.40M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. USDGLO की मार्केट में उपलब्ध राशि 3.39M है, कुल आपूर्ति 3394883.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.40M है.
आज के दिन के दौरान, Glo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00254556 था.
पिछले 30 दिनों में, Glo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003763760 था.
पिछले 60 दिनों में, Glo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0032790758 था.
पिछले 90 दिनों में, Glo Dollar का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00254556
|+0.26%
|30 दिन
|$ -0.0003763760
|-0.03%
|60 दिन
|$ +0.0032790758
|+0.33%
|90 दिन
|$ 0
|--
Glo Dollar (ticker: USDGLO) is the stablecoin that funds public goods. Stablecoin companies generate $7.4 billion annually from their stablecoin reserves. Our approach is different—we funnel 100% of our profits to charitable causes and public goods.
Glo Dollar (USDGLO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. USDGLO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
