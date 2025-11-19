एक्सचेंजDEX+
Glif Staked ICNT का आज का लाइव मूल्य 0.303561 USD है.STICNT का मार्केट कैप 421,792 USD है. भारत में STICNT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Glif Staked ICNT मूल्य (STICNT)

1 STICNT से USD लाइव प्राइस:

$0.303561
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Glif Staked ICNT (STICNT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:12:49 (UTC+8)

Glif Staked ICNT का आज का मूल्य

आज Glif Staked ICNT (STICNT) का लाइव मूल्य $ 0.303561 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा STICNT से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.303561 प्रति STICNT है.

$ 421,792 के मार्केट कैप के अनुसार Glif Staked ICNT करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.39M STICNT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, STICNT की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.446536 और सबसे निम्न स्तर $ 0.264716 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में STICNT में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Glif Staked ICNT (STICNT) मार्केट की जानकारी

$ 421.79K
--
$ 421.79K
1.39M
1,389,478.064618497
Glif Staked ICNT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 421.79K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STICNT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.39M है, कुल आपूर्ति 1389478.064618497 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 421.79K है.

Glif Staked ICNT की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.446536
$ 0.264716
--

--

0.00%

0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Glif Staked ICNT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Glif Staked ICNT का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Glif Staked ICNT का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 90 दिनों में, Glif Staked ICNT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02725929510531846 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0.00000000000.00%
60 दिन$ 0.00000000000.00%
90 दिन$ -0.02725929510531846-8.23%

Glif Staked ICNT के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Glif Staked ICNT (STICNT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में STICNT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Glif Staked ICNT (STICNT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Glif Staked ICNT के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Glif Staked ICNT की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए STICNT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Glif Staked ICNTप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Glif Staked ICNT (STICNT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Glif Staked ICNT

2030 में 1 Glif Staked ICNT का मूल्य कितना होगा?
अगर Glif Staked ICNT 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Glif Staked ICNT के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:12:49 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Glif Staked ICNT के बारे में और जानें

