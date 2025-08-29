GLEEC की अधिक जानकारी

Gleec Coin लोगो

Gleec Coin मूल्य (GLEEC)

गैर-सूचीबद्ध

1 GLEEC से USD लाइव प्राइस:

$0.00633302$0.00633302
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Gleec Coin (GLEEC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:42:11 (UTC+8)

Gleec Coin (GLEEC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00633243$ 0.00633243
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00633371$ 0.00633371
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00633243$ 0.00633243

$ 0.00633371$ 0.00633371

$ 12.48$ 12.48

$ 0$ 0

+0.00%

-0.00%

+29.01%

+29.01%

Gleec Coin (GLEEC) रियल-टाइम प्राइस $0.00633302 है. पिछले 24 घंटों में, GLEEC ने $ 0.00633243 के कम और $ 0.00633371 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLEEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 12.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLEEC में +0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +29.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gleec Coin (GLEEC) मार्केट की जानकारी

$ 1.18M$ 1.18M

----

$ 1.33M$ 1.33M

186.76M 186.76M

210,000,075.51456 210,000,075.51456

Gleec Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLEEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.76M है, कुल आपूर्ति 210000075.51456 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.33M है.

Gleec Coin (GLEEC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007183006 था.
पिछले 60 दिनों में, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010704013 था.
पिछले 90 दिनों में, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.00%
30 दिन$ +0.0007183006+11.34%
60 दिन$ -0.0010704013-16.90%
90 दिन$ 0--

Gleec Coin (GLEEC) क्या है

Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Gleec Coin (GLEEC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Gleec Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Gleec Coin (GLEEC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Gleec Coin (GLEEC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Gleec Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Gleec Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GLEEC लोकल करेंसी में

Gleec Coin (GLEEC) टोकन का अर्थशास्त्र

Gleec Coin (GLEEC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GLEEC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gleec Coin (GLEEC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gleec Coin (GLEEC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GLEEC प्राइस 0.00633302 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GLEEC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GLEEC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00633302 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gleec Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GLEEC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GLEEC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GLEEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.76M USD है.
GLEEC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GLEEC ने 12.48 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GLEEC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GLEEC ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GLEEC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GLEEC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GLEEC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GLEEC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GLEEC का प्राइस का अनुमान देखें.
Gleec Coin (GLEEC) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

