Gleec Coin (GLEEC) रियल-टाइम प्राइस $0.00633302 है. पिछले 24 घंटों में, GLEEC ने $ 0.00633243 के कम और $ 0.00633371 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLEEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 12.48 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLEEC में +0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +29.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gleec Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLEEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 186.76M है, कुल आपूर्ति 210000075.51456 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.33M है.
आज के दिन के दौरान, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007183006 था.
पिछले 60 दिनों में, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010704013 था.
पिछले 90 दिनों में, Gleec Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ +0.0007183006
|+11.34%
|60 दिन
|$ -0.0010704013
|-16.90%
|90 दिन
|$ 0
|--
Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.
