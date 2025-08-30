GLDS की अधिक जानकारी

Glades मूल्य (GLDS)

1 GLDS से USD लाइव प्राइस:

$0.00048845
$0.00048845$0.00048845
-12.40%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Glades (GLDS) मूल्य का लाइव चार्ट
Glades (GLDS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00507594
$ 0.00507594$ 0.00507594

$ 0
$ 0$ 0

-0.59%

-12.44%

-24.46%

-24.46%

Glades (GLDS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GLDS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GLDS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00507594 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GLDS में -0.59%, 24 घंटों में -12.44%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Glades (GLDS) मार्केट की जानकारी

$ 468.36K
$ 468.36K$ 468.36K

--
----

$ 492.99K
$ 492.99K$ 492.99K

949.96M
949.96M 949.96M

999,910,857.236532
999,910,857.236532 999,910,857.236532

Glades का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 468.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GLDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.96M है, कुल आपूर्ति 999910857.236532 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 492.99K है.

Glades (GLDS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Glades का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Glades का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Glades का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Glades का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-12.44%
30 दिन$ 0-7.49%
60 दिन$ 0+33.43%
90 दिन$ 0--

Glades (GLDS) क्या है

Glades transforms how artificial intelligence is created and understood. Our platform empowers developers to create and implement sophisticated AI models while retaining ownership of their intellectual property. By providing enterprise-grade AI development tools and infrastructure, we enable organizations of all sizes to harness the power of artificial intelligence for their unique needs. We've created an ecosystem where developing AI has become easy and rewarding. Whether you're collaborating with colleagues on machine learning algorithms or using our gamified system to train models, Glades provides the infrastructure to make AI development profitable. Our platform integrates seamlessly across multiple channels - from standard programming languages like C++ and Python to popular platforms like Discord and Telegram, enabling widespread deployment and usability. The future of AI should be open to all. Through the Glades marketplace, anyone can share, license, or even sell their models. We're building more than a platform - we're creating a community where technological innovation is rewarded and creators maintain control of their intellectual property.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Glades प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Glades (GLDS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Glades (GLDS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Glades के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Glades प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GLDS लोकल करेंसी में

Glades (GLDS) टोकन का अर्थशास्त्र

Glades (GLDS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GLDS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Glades (GLDS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Glades (GLDS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GLDS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GLDS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GLDS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Glades का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GLDS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 468.36K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GLDS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GLDS की मार्केट में उपलब्ध राशि 949.96M USD है.
GLDS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GLDS ने 0.00507594 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GLDS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GLDS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GLDS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GLDS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GLDS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GLDS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GLDS का प्राइस का अनुमान देखें.
