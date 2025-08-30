Girl with a Pearl मूल्य (PEARL)
+0.46%
-5.89%
+48.03%
+48.03%
Girl with a Pearl (PEARL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PEARL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEARL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00206932 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEARL में +0.46%, 24 घंटों में -5.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +48.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Girl with a Pearl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEARL की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.14M है, कुल आपूर्ति 994136316.747098 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 61.54K है.
आज के दिन के दौरान, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.89%
|30 दिन
|$ 0
|+23.38%
|60 दिन
|$ 0
|-4.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain.
Girl with a Pearl (PEARL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEARL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
