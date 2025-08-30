PEARL की अधिक जानकारी

Girl with a Pearl मूल्य (PEARL)

गैर-सूचीबद्ध

1 PEARL से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.30%1D
Girl with a Pearl (PEARL) मूल्य का लाइव चार्ट
Girl with a Pearl (PEARL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00206932
$ 0.00206932$ 0.00206932

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-5.89%

+48.03%

+48.03%

Girl with a Pearl (PEARL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PEARL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEARL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00206932 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEARL में +0.46%, 24 घंटों में -5.89%, तथा पिछले 7 दिनों में +48.03% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Girl with a Pearl (PEARL) मार्केट की जानकारी

$ 61.54K
$ 61.54K$ 61.54K

--
----

$ 61.54K
$ 61.54K$ 61.54K

994.14M
994.14M 994.14M

994,136,316.747098
994,136,316.747098 994,136,316.747098

Girl with a Pearl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEARL की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.14M है, कुल आपूर्ति 994136316.747098 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 61.54K है.

Girl with a Pearl (PEARL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Girl with a Pearl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.89%
30 दिन$ 0+23.38%
60 दिन$ 0-4.17%
90 दिन$ 0--

Girl with a Pearl (PEARL) क्या है

Girl With A Pearl Earring (PEARL) Date created: 1665 Johannes Vermeer's "Girl with a Pearl Earring" isn't just a painting-it's an emblem of cultural sophistication and artistic ingenuity. Departing from the confines of traditional portraiture, it delves into the realm of the 'tronie, a canvas where imagination reigns supreme. Here, we encounter a mesmerizing portrayal of a girl draped in exotic allure, her features adorned with an opulent turban and an audaciously large pearl. Vermeer's mastery of light is nothing short of transformative, casting an enchanting glow that delicately caresses the contours of the girl's face, illuminating her lips with a tantalizing radiance. And let's not forget the pearl-its luminosity serves as a beacon of Vermeer's unparalleled skill and vision. This masterpiece isn't just a stroke of artistic brilliance; it's a coveted treasure, valued not only for its aesthetic appeal but also for its rarity and monetary worth, fetching millions on the market. Now, naturally, its worth is beyond measure; the Mauritshuis would never even consider parting with it. In fact, the last Vermeer sold publicly, back in 2004, fetched $30 million, but it pales in comparison to the exquisite beauty of "Girl with a Pearl Earring." It stands as a testament to Vermeer's enduring legacy and the enduring allure of artistic excellence. And now, it is on the Solana Blockchain.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Girl with a Pearl (PEARL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Girl with a Pearl प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Girl with a Pearl (PEARL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Girl with a Pearl (PEARL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Girl with a Pearl के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Girl with a Pearl प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PEARL लोकल करेंसी में

Girl with a Pearl (PEARL) टोकन का अर्थशास्त्र

Girl with a Pearl (PEARL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEARL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Girl with a Pearl (PEARL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Girl with a Pearl (PEARL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEARL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEARL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEARL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Girl with a Pearl का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEARL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 61.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEARL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEARL की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.14M USD है.
PEARL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEARL ने 0.00206932 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEARL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEARL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PEARL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEARL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEARL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEARL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEARL का प्राइस का अनुमान देखें.
Girl with a Pearl (PEARL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.