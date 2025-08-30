GIRLE की अधिक जानकारी

girl economy ai लोगो

girl economy ai मूल्य (GIRLE)

गैर-सूचीबद्ध

1 GIRLE से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
girl economy ai (GIRLE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:36:40 (UTC+8)

girl economy ai (GIRLE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+27.34%

+27.34%

girl economy ai (GIRLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GIRLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GIRLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GIRLE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +27.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

girl economy ai (GIRLE) मार्केट की जानकारी

$ 28.57K
$ 28.57K$ 28.57K

--
----

$ 28.57K
$ 28.57K$ 28.57K

1.10B
1.10B 1.10B

1,099,894,263.224051
1,099,894,263.224051 1,099,894,263.224051

girl economy ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GIRLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B है, कुल आपूर्ति 1099894263.224051 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.57K है.

girl economy ai (GIRLE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, girl economy ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, girl economy ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, girl economy ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, girl economy ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+31.66%
60 दिन$ 0+39.44%
90 दिन$ 0--

girl economy ai (GIRLE) क्या है

girl economy AI is the fund of funds for fertility science on Solana. Created by AthenaDAO contributors, a leading DeSci DAO that launched from BIO Protocol’s first cohort, to address the reproducibility crisis in research. girl economy AI gamifies scientific research by using AI agents that give community and contributors access to information to decide which experiments they believe are replicable. Experiments are planned and exposure to the outcomes of the experiment associated tokens is managed via the $GIRLE token on daos.fun.

girl economy ai (GIRLE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

girl economy ai प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में girl economy ai (GIRLE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके girl economy ai (GIRLE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? girl economy ai के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब girl economy ai प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GIRLE लोकल करेंसी में

girl economy ai (GIRLE) टोकन का अर्थशास्त्र

girl economy ai (GIRLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GIRLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: girl economy ai (GIRLE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज girl economy ai (GIRLE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GIRLE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GIRLE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GIRLE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
girl economy ai का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GIRLE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GIRLE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GIRLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.10B USD है.
GIRLE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GIRLE ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GIRLE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GIRLE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
GIRLE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GIRLE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GIRLE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GIRLE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GIRLE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:36:40 (UTC+8)

