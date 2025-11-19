एक्सचेंजDEX+
Ging Gong Kaew का आज का लाइव मूल्य 0.00012886 USD है.GGK का मार्केट कैप 128,914 USD है. भारत में GGK से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

Ging Gong Kaew (GGK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:12:42 (UTC+8)

Ging Gong Kaew का आज का मूल्य

आज Ging Gong Kaew (GGK) का लाइव मूल्य $ 0.00012886 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 11.71% का बदलाव आया है. मौजूदा GGK से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00012886 प्रति GGK है.

$ 128,914 के मार्केट कैप के अनुसार Ging Gong Kaew करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M GGK है. पिछले 24 घंटों के दौरान, GGK की ट्रेडिंग $ 0.00011991 (निम्न) और $ 0.00014785 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00224676 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00004858 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में GGK में पिछले एक घंटे में +2.08% और पिछले 7 दिनों में -1.43% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Ging Gong Kaew (GGK) मार्केट की जानकारी

$ 128.91K
--
$ 128.91K
999.84M
999,838,040.187731
Ging Gong Kaew का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 128.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GGK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M है, कुल आपूर्ति 999838040.187731 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 128.91K है.

Ging Gong Kaew की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00011991
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00014785
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00011991
$ 0.00014785
$ 0.00224676
$ 0.00004858
+2.08%

-11.71%

-1.43%

-1.43%

Ging Gong Kaew (GGK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ging Gong Kaew का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ging Gong Kaew का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000370491 था.
पिछले 60 दिनों में, Ging Gong Kaew का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000706034 था.
पिछले 90 दिनों में, Ging Gong Kaew का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-11.71%
30 दिन$ +0.0000370491+28.75%
60 दिन$ -0.0000706034-54.79%
90 दिन$ 0--

Ging Gong Kaew के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Ging Gong Kaew (GGK) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में GGK का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Ging Gong Kaew (GGK) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Ging Gong Kaew के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

2030 में 1 Ging Gong Kaew का मूल्य कितना होगा?
अगर Ging Gong Kaew 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Ging Gong Kaew के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:12:42 (UTC+8)

Ging Gong Kaew (GGK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Ging Gong Kaew के बारे में और जानें

