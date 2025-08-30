$GIGAI की अधिक जानकारी

GIGAICHAD मूल्य ($GIGAI)

1 $GIGAI से USD लाइव प्राइस:

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
GIGAICHAD ($GIGAI) मूल्य का लाइव चार्ट
GIGAICHAD ($GIGAI) प्राइस की जानकारी (USD)

GIGAICHAD ($GIGAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00007197 है. पिछले 24 घंटों में, $GIGAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $GIGAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00179465 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00006259 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $GIGAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

GIGAICHAD ($GIGAI) मार्केट की जानकारी

$ 71.95K
$ 71.95K$ 71.95K

$ 71.95K
$ 71.95K$ 71.95K

999.73M
999.73M 999.73M

999,729,161.579393
999,729,161.579393 999,729,161.579393

GIGAICHAD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $GIGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M है, कुल आपूर्ति 999729161.579393 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.95K है.

GIGAICHAD ($GIGAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000049092 था.
पिछले 60 दिनों में, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000092275 था.
पिछले 90 दिनों में, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000049092-6.82%
60 दिन$ +0.0000092275+12.82%
90 दिन$ 0--

GIGAICHAD ($GIGAI) क्या है

GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

GIGAICHAD ($GIGAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

GIGAICHAD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में GIGAICHAD ($GIGAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके GIGAICHAD ($GIGAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? GIGAICHAD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब GIGAICHAD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

$GIGAI लोकल करेंसी में

GIGAICHAD ($GIGAI) टोकन का अर्थशास्त्र

GIGAICHAD ($GIGAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $GIGAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: GIGAICHAD ($GIGAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज GIGAICHAD ($GIGAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव $GIGAI प्राइस 0.00007197 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
$GIGAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
$GIGAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00007197 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
GIGAICHAD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
$GIGAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.95K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
$GIGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
$GIGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M USD है.
$GIGAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
$GIGAI ने 0.00179465 USD की ATH प्राइस हासिल की.
$GIGAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
$GIGAI ने 0.00006259 USD की ATL प्राइस देखी.
$GIGAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
$GIGAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या $GIGAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष $GIGAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए $GIGAI का प्राइस का अनुमान देखें.
