GIGAICHAD मूल्य ($GIGAI)
--
--
+5.60%
+5.60%
GIGAICHAD ($GIGAI) रियल-टाइम प्राइस $0.00007197 है. पिछले 24 घंटों में, $GIGAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $GIGAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00179465 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00006259 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $GIGAI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +5.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
GIGAICHAD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 71.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $GIGAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.73M है, कुल आपूर्ति 999729161.579393 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 71.95K है.
आज के दिन के दौरान, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000049092 था.
पिछले 60 दिनों में, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000092275 था.
पिछले 90 दिनों में, GIGAICHAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000049092
|-6.82%
|60 दिन
|$ +0.0000092275
|+12.82%
|90 दिन
|$ 0
|--
GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.
