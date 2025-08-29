BRAIN की अधिक जानकारी

Gigabrain by virtuals लोगो

Gigabrain by virtuals मूल्य (BRAIN)

गैर-सूचीबद्ध

1 BRAIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00646646
$0.00646646$0.00646646
+4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Gigabrain by virtuals (BRAIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:26:40 (UTC+8)

Gigabrain by virtuals (BRAIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00615004
$ 0.00615004$ 0.00615004
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00677571
$ 0.00677571$ 0.00677571
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00615004
$ 0.00615004$ 0.00615004

$ 0.00677571
$ 0.00677571$ 0.00677571

$ 0.01611427
$ 0.01611427$ 0.01611427

$ 0.00115011
$ 0.00115011$ 0.00115011

-0.44%

+4.01%

-4.68%

-4.68%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00646646 है. पिछले 24 घंटों में, BRAIN ने $ 0.00615004 के कम और $ 0.00677571 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BRAIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01611427 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00115011 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BRAIN में -0.44%, 24 घंटों में +4.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) मार्केट की जानकारी

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

--
----

$ 6.47M
$ 6.47M$ 6.47M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Gigabrain by virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.47M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BRAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.47M है.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Gigabrain by virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00024906 था.
पिछले 30 दिनों में, Gigabrain by virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0033288521 था.
पिछले 60 दिनों में, Gigabrain by virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0021711443 था.
पिछले 90 दिनों में, Gigabrain by virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006489310637451705 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00024906+4.01%
30 दिन$ -0.0033288521-51.47%
60 दिन$ -0.0021711443-33.57%
90 दिन$ +0.0006489310637451705+11.15%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) क्या है

Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters

BRAIN लोकल करेंसी में

Gigabrain by virtuals (BRAIN) टोकन का अर्थशास्त्र

Gigabrain by virtuals (BRAIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BRAIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Gigabrain by virtuals (BRAIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Gigabrain by virtuals (BRAIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BRAIN प्राइस 0.00646646 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BRAIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BRAIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00646646 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Gigabrain by virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BRAIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.47M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BRAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BRAIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
BRAIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BRAIN ने 0.01611427 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BRAIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BRAIN ने 0.00115011 USD की ATL प्राइस देखी.
BRAIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BRAIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BRAIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BRAIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BRAIN का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:26:40 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.