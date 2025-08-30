Giga Stacy मूल्य (STACY)
+0.64%
-3.59%
+2.60%
+2.60%
Giga Stacy (STACY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, STACY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. STACY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00192995 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में STACY में +0.64%, 24 घंटों में -3.59%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Giga Stacy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 59.19K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. STACY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.99M है, कुल आपूर्ति 998990623.402915 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 59.19K है.
आज के दिन के दौरान, Giga Stacy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Giga Stacy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Giga Stacy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Giga Stacy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.59%
|30 दिन
|$ 0
|-0.23%
|60 दिन
|$ 0
|-34.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.
