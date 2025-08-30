Gifto मूल्य (GFT)
Gifto (GFT) रियल-टाइम प्राइस $0.00010997 है. पिछले 24 घंटों में, GFT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.964192 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00010035 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GFT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Gifto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 246.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 2.24B है, कुल आपूर्ति 2239975052.046068 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 246.33K है.
आज के दिन के दौरान, Gifto का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Gifto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000424723 था.
पिछले 60 दिनों में, Gifto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000236079 था.
पिछले 90 दिनों में, Gifto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000386923917309567 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000424723
|-38.62%
|60 दिन
|$ -0.0000236079
|-21.46%
|90 दिन
|$ -0.000386923917309567
|-77.86%
Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.
