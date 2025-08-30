GMICHI की अधिक जानकारी

ghibli michi लोगो

ghibli michi मूल्य (GMICHI)

गैर-सूचीबद्ध

1 GMICHI से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
USD
ghibli michi (GMICHI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:26:15 (UTC+8)

ghibli michi (GMICHI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00018502
$ 0.00018502$ 0.00018502

$ 0.00000518
$ 0.00000518$ 0.00000518

--

--

+8.71%

+8.71%

ghibli michi (GMICHI) रियल-टाइम प्राइस $0.00000722 है. पिछले 24 घंटों में, GMICHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GMICHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00018502 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000518 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GMICHI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +8.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ghibli michi (GMICHI) मार्केट की जानकारी

$ 7.22K
$ 7.22K$ 7.22K

--
----

$ 7.22K
$ 7.22K$ 7.22K

999.41M
999.41M 999.41M

999,413,040.735404
999,413,040.735404 999,413,040.735404

ghibli michi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GMICHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.41M है, कुल आपूर्ति 999413040.735404 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.22K है.

ghibli michi (GMICHI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000005960 था.
पिछले 60 दिनों में, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000024857 था.
पिछले 90 दिनों में, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000001268473289505408 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000005960+8.26%
60 दिन$ +0.0000024857+34.43%
90 दिन$ +0.000001268473289505408+21.31%

ghibli michi (GMICHI) क्या है

Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity.

ghibli michi (GMICHI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ghibli michi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ghibli michi (GMICHI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ghibli michi (GMICHI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ghibli michi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ghibli michi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GMICHI लोकल करेंसी में

ghibli michi (GMICHI) टोकन का अर्थशास्त्र

ghibli michi (GMICHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GMICHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ghibli michi (GMICHI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ghibli michi (GMICHI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GMICHI प्राइस 0.00000722 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GMICHI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GMICHI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00000722 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ghibli michi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GMICHI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.22K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GMICHI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GMICHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.41M USD है.
GMICHI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GMICHI ने 0.00018502 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GMICHI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GMICHI ने 0.00000518 USD की ATL प्राइस देखी.
GMICHI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GMICHI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GMICHI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GMICHI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GMICHI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:26:15 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.