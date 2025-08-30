ghibli michi मूल्य (GMICHI)
ghibli michi (GMICHI) रियल-टाइम प्राइस $0.00000722 है. पिछले 24 घंटों में, GMICHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GMICHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00018502 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000518 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GMICHI में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +8.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
ghibli michi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GMICHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.41M है, कुल आपूर्ति 999413040.735404 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.22K है.
आज के दिन के दौरान, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000005960 था.
पिछले 60 दिनों में, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000024857 था.
पिछले 90 दिनों में, ghibli michi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000001268473289505408 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000005960
|+8.26%
|60 दिन
|$ +0.0000024857
|+34.43%
|90 दिन
|$ +0.000001268473289505408
|+21.31%
Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity.
