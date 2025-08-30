Ghibli Kapibala मूल्य (KAPIBALA)
-1.17%
-7.68%
+16.66%
+16.66%
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAPIBALA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAPIBALA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01480693 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAPIBALA में -1.17%, 24 घंटों में -7.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ghibli Kapibala का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAPIBALA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M है, कुल आपूर्ति 999329251.55 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.36K है.
आज के दिन के दौरान, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.68%
|30 दिन
|$ 0
|+30.84%
|60 दिन
|$ 0
|+32.95%
|90 दिन
|$ 0
|--
Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAPIBALA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
