Ghibli Kapibala लोगो

Ghibli Kapibala मूल्य (KAPIBALA)

गैर-सूचीबद्ध

1 KAPIBALA से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Ghibli Kapibala (KAPIBALA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:26:08 (UTC+8)

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01480693
$ 0.01480693$ 0.01480693

$ 0
$ 0$ 0

-1.17%

-7.68%

+16.66%

+16.66%

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAPIBALA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAPIBALA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01480693 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAPIBALA में -1.17%, 24 घंटों में -7.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.66% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) मार्केट की जानकारी

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

--
----

$ 11.36K
$ 11.36K$ 11.36K

999.33M
999.33M 999.33M

999,329,251.55
999,329,251.55 999,329,251.55

Ghibli Kapibala का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.36K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAPIBALA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M है, कुल आपूर्ति 999329251.55 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.36K है.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ghibli Kapibala का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.68%
30 दिन$ 0+30.84%
60 दिन$ 0+32.95%
90 दिन$ 0--

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) क्या है

Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ghibli Kapibala प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ghibli Kapibala (KAPIBALA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ghibli Kapibala (KAPIBALA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ghibli Kapibala के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ghibli Kapibala प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KAPIBALA लोकल करेंसी में

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) टोकन का अर्थशास्त्र

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAPIBALA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ghibli Kapibala (KAPIBALA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ghibli Kapibala (KAPIBALA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KAPIBALA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KAPIBALA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KAPIBALA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ghibli Kapibala का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KAPIBALA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.36K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KAPIBALA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KAPIBALA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.33M USD है.
KAPIBALA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KAPIBALA ने 0.01480693 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KAPIBALA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KAPIBALA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KAPIBALA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KAPIBALA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KAPIBALA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KAPIBALA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KAPIBALA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:26:08 (UTC+8)

