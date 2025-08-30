Ghibli Elon मूल्य (GHIBLI ELON)
--
-4.76%
+8.61%
+8.61%
Ghibli Elon (GHIBLI ELON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GHIBLI ELON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GHIBLI ELON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GHIBLI ELON में --, 24 घंटों में -4.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ghibli Elon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GHIBLI ELON की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.63M है, कुल आपूर्ति 999625231.054404 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.48K है.
आज के दिन के दौरान, Ghibli Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ghibli Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ghibli Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ghibli Elon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.76%
|30 दिन
|$ 0
|+1.95%
|60 दिन
|$ 0
|+9.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.
